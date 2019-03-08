Edirne'de Drift Yapan Sürücüye 5 Bin 353 Lira Ceza
1 saat önce
Edirne'nin Keşan ilçesinde, drift yapan sürücüye 5 bin 353 lira ceza kesildi.
Edirne'nin Keşan ilçesinde, drift yapan sürücüye 5 bin 353 lira ceza kesildi.
Alınan bilgiye göre, Anafartalar Caddesi'nde drift yaparak, trafiği tehlikeye düşüren O.M, kullandığı 34 JY 4460 plakalı hafif ticari araçla polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.
Yaklaşık yarım saatlik kovalamacının ardından polis ekipleri aracı durdurdu.
"Tehlikeli araç kullanmak" ve "polisin dur ihtarına uymamak" suçlarından 5 bin 353 lira ceza kesilen sürücünün ehliyetine el konuldu, araç da 60 gün trafikten men edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:02 Kaynak: AA
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