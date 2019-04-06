Son Dakika Haberleri: Edirne'de Drift Yapan Sürücüye 5 Bin Lira Ceza

Edirne'de Drift Yapan Sürücüye 5 Bin Lira Ceza

39 dakika önce

EDİRNE'de otomobiliyle drift yaptığı, güvenlik kameraları tarafından tespit edilen M.T.'ye 5 bin 10 TL ceza kesildi.

Edirne'de Drift Yapan Sürücüye 5 Bin Lira Ceza, System.String[]
EDİRNE'de otomobiliyle drift yaptığı, güvenlik kameraları tarafından tespit edilen M.T.'ye 5 bin 10 TL ceza kesildi. Otomobili de 2 ay süreyle trafikten men edildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelen bir ihbarda Sanayi Sitesi'ndeki dört yolun kesiştiği kavşakta, bir kişinin diğer araçların geçişine engel olacak şekilde otomobiliyle drift yaptığı bildirildi. İhbar üzerine güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, drift yapan otomobili plakasından tespit etti. Ardından sürücüsü M.T.'ye 5 bin 10 TL ceza uyguladı. Otomobil de 2 ay süreyle trafikten men edildi.

Öte yandan Edirne Sanayı Sitesi'nde son 3 ayda drift yaptığı tespit edilen 8 sürücüye yaklaşık 40 bin TL para cezası uygulandığı ve araçların trafikten men edildiği bildirildi.

- Edirne

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:37 Kaynak: DHA

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Güncel
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