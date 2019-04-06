Edirne'de Drift Yapan Sürücüye 5 Bin Lira Ceza
40 dakika önce
Edirne'de drift yapan sürücüye 5 bin lira cezaEdirne'de polisin otomobiliyle drift yaparken güvenlik kamerasında tespit ettiği Mert T.'ye, 5 bin 10 lira para cezası uygulanıp, aracı 2 ay trafikten men edildi.
Edirne
'de drift yapan sürücüye 5 bin lira ceza
Edirne'de polisin otomobiliyle drift yaparken güvenlik kamerasında tespit ettiği Mert T.'ye, 5 bin 10 lira para cezası uygulanıp, aracı 2 ay trafikten men edildi.
Edirne'de İl Emniyet Müdürlüğü
'ne Sanayi Sitesi'nde dört yolun kesiştiği kavşakta otomobiliyle bir kişinin diğer araçların geçişine engel olacak şekilde drift yaptığı ihbarında bulunuldu. İhbar üzerine güvenlik kameralarını inceleyen polis, drift yapan otomobili kullanan Mert T.'ye 5 bin 10 lira para cezası uygulayıp, aracı trafikten 2 ay men etti. Bu arada Edirne Sanayı Sitesi'nde son 3 ay içinde drift yaptığı tespit edilen 8 sürücüye yaklaşık 40 bin lira para cezası uygulanıp, araçların trafikten men edildiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:40 Kaynak: DHA
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