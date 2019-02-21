Son Dakika Haberleri: Edirne'de "Drone" ile Trafik Uygulaması

Edirne'de "Drone" ile Trafik Uygulaması

1 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri insansız hava aracı "drone" ile trafik uygulaması yaptı.

Edirne'de
Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri insansız hava aracı "drone" ile trafik uygulaması yaptı.

Keşan Lisesi önünde uygulama yapan ekipler, saat 12.45 ile 13.30 saatleri arasında 15 aracı durdurdu, 5 araca yaya geçitlerinden geçen veya geçmekte bulunan kişilere geçiş hakkını vermemesi sebebiyle toplam 2 bin 440 TL idari para cezası kesti. Ayrıca ekipler yaya ve okul geçitlerine yaklaşıp yayalara öncelik tanıyan sürücülere hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:15 Kaynak: İHA

Polis, Keşan, Edirne, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hasta Bezinde de Haksız Fiyat Artışı Tespit Edildi Gözaltındaki Arkadaşını Merak Eden Hırsızların Akıbeti Aynı Oldu

Leyla'nın Burun Ameliyatını Gerçekleştiren Doktor, Diş Tellerine Dikkat Çekti Ayvacık'taki Deprem Anının En Net Görüntüsü Ortaya Çıktı! Büyük Panik Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 10:58:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne'de "Drone" ile Trafik Uygulaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]