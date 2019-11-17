Edirne'de düğünde başlayan kavga kanlı bitti 11 yaralı

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Çöpköy Mahallesi'nde iki grup arasında düğünde başlayan ve bir gün sonraya taşınan kavga kanlı bitti. İddiaya göre C.D. beraberinde üç arkadaşı ile birlikte, aralarında husumet bulunan ve bir gün önce düğünde tartıştığı M.A.'nın bulunduğu Kahvehanenin önüne gelerek tüfeklerle rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonrası 11 kişi yaralandı.

DÜĞÜNDE MUŞTA İLE YARALADI

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Çöpköy Mahallesi'nde dün gece iki grup arasında düğünde başlayan tartışma, bugün silahlı saldırıya dönüştü. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan C.D. ile M.A., dün gece tanıdıklarının düğününde karşılaştı. Burada çıkan tartışmada C.D.'nin muşta ile vurduğu M.A. kaşından yaraladı. Yaralı M.A, dün gece Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne giderek kaşına 12 dikiş atıldı. M.A.'nın şikayeti üzerine C.D. gözaltına alındı. Savcılık tarafından ifadesi alınan C.D. serbest bırakıldı.

SERBEST KALDI KIRAATHANEYİ TARADI

Serbest kalan C.D., bugün beraberinde arkadaşları E.D., H.T ve B.B. ile birlikte silahlarla M.A.'nın bulunduğu kahvehanenin önüne gelerek tüfeklerle rastgele ateş açtı. Çevrede korku ve paniğe neden olan saldırıda, saçmaların isabet ettiği 11 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olayı gerçekleştiren C.D., E.D., H.T. ve B.B., gözaltına alındı.

Çöpköy Mahallesi Muhtarı Mustafa Arslan, iki grup arasında daha önceden husumet olduğunu belirterek, Olayın başlangıç noktası dün gece bizim köye yakın olan Sultanşah Köyü'nde düğünde başlıyor. Düğünde C.D, arabaya binerken elinde muşta ile M.E.'yu vurup kaşını yarıyor. Ardından hastaneye gidip tedavi oluyor ve bu sırada C.D., savcılık tarafından sserbest bırakılıyor. Bugün öğlen saatlerinde C.D., yanında getirdiği 4 kişiyle birlikte Çöpkey Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinden oğlumun bulunduğu iş yeri önüne arabaya gelip tüfekle tarıyorlar. Bu sırada dışarıda oturan 11 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine ambulans ve sağlık ekipleri geldi, jandarma inceleme yaptı. Daha önce köyümüzde böyle bir şey olmadı. Yaralıların durumu iyi olduğunu öğrendik. dedi.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulaması sürüyor.