Edirne'de düğünde kavga: 2 yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir düğünde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Türkmen köydeki düğünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ayhan Yılmaz (46) ve Muzaffer Aktaş (52) satırla yaralandı.

Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri Yılmaz ve Aktaş'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.