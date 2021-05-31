Dün başlayan sağanak devam ediyor - Son Dakika

Edirne'de dün başlayan ve aralıklarla şiddetini artıran sağanak kuvvetli şekilde devam ediyor.

Kenti etkileyen sağanak nedeniyle sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı vatandaşlar sağanaktan şemsiyeleriyle bazıları ise başlarına geçirdikleri poşetle korunmaya çalıştı.

Saraçlar Caddesi'nde vatandaşlar tarihi çarşıya ve iş yerlerinin tenteleri altına girerek yağmurun dinmesini bekledi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu mevkilerde sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Edirne Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri hava sıcaklığının 15 derece olduğu kentte yağışın aralıklarla yarında devam edeceğini belirtti.