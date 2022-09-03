KAPIKULE'DE SULAR ÇEKİLDİ, İŞLEMLER NORMALE DÖNDÜ

EDİRNE'de dün Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda etkili olan sağanak yağış sonrası yaşanan su baskında suyla dolan gümrük sahasında temizlik çalışması tamamlandı. Gümrük sahasının temizlenmesinin ardından yaklaşık 6 saat çıkışlara kapatılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda çıkış işlemler başladı.

Meteorolojinin uyarısının ardından Edirne'de dün akşam saatlerinde kuvvetli yağış etkili oldu. Aniden bastıran sağanak nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı'nın giriş ve peronlarını su bastı. Avrupa'dan anavatanlarına yaz tatillerini gelip dönüş yoluna geçen gurbetçiler ve Bulgaristan'dan Edirne'ye alışverişe gelenler, gümrük sahası içinde su baskınına maruz kaldı. İddiaya göre yağış sonrası, gümrük sahası içinde tıkanan mazgallar suyun tahliyesini yapamadığı için saha içinde 1 metreye ulaşan su birikintisi oluştu. Oluşan su birikintisi onlarca aracın içini suyla doldurdu ve çok sayıda araç arıza yaptığı için ilerleyemedi. Suyla dolu arızalı araçlar polis ve gümrük çalışanların da yardımıyla taşkın sularının etkili olmadığı bölgelere itilerek götürüldü. Taşkın sularının etkili olduğu alanlarda AFAD ve itfaiye ekipleri ile Edirne Belediyesi İtfaiye ve diğer araçlarla tahliye çalışması başlatıldı.

'KAPIKULE SINIR KAPISI, 6 SAAT ÇIKIŞLARA KAPATILDI'

Suyla dolan gümrük sahası içinde sistemlerin çökmesiyle işlem yapılamadı. Suda mahsur kalan araçların yanı sıra çıkış yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı bölgesinde yoğunluk oluşturan araçlarda taşkın sularından etkilendi. Polis ve jandarma ekipleri burada bekleyen araçların park alanları ile diğer sınır kapılarına yönlendirdi. Kapıkule Sınır Kapısı, 6 saatlik kapanmasının ardından yapılan tahliye çalışmalarıyla çıkış işlemlerine açıldı. Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, suyla dolu gümrük sahasında incelemelerde bulundu. Araçların motor kısmı suyla dolması nedeniyle arıza yapan gurbetçi ve Bulgaristan vatandaşları olayda gümrük çalışanlarını suçladı.

'ARABAYLA 3 SAAT SUDA BEKLEDİK'

Avusturya'ya gitmek için Yozgat'tan Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen Muttalip Dikmen, yağmur suyunun gümrük çıkış alanına dolmasının ardından araçların ilerlemesine izin verilmediğini belirterek; Kapıyı açıp bizi 10 metre ilerlememize izin vermediler. Ani tufan var dediler.Buna bir önlem alınmaz mı Her sene aynısı oluyor. Diz kapağımıza kadar yarım metre suyun içinde arabayla bekledik, 3 saat. Dün geldik, saat 3'e kadar arabanın içinde oturduk. Vatan sağ olsun ifadelerini kullandı.

'SINIRI ARABAYI İTEREK GEÇECEĞİZ'

Bulgaristan'ın Plovdiv kentinden Edirne'ye alışveriş için gelen Gökhan Yordanov ise yağmur suyu nedeniyle aracının bozulduğunu söyleyerek; Araba bozuldu. Komple motordan su aldı. Şimdi bakalım ne olacak Lazım çıkaralım onu buradan. Kimse yardım etmeyecek bize. Buraya geldik, arkadaşlar var burada yaşayan, hem de biraz alışveriş yaptık. Dönüşte burada kapadılar yolları, ne giriş ne çıkış. Biz içeride kaldık. Komple su doldu araba. Şimdi bilmiyoruz ne olacak. Araba çalışmaz oldu. Aniden bastırdı yağmur. Bıraksalardı bizi, bu zararı yaşamayacaktık. Şimdi aracımızı Bulgaristan'a kadar iterek çıkış yapacağız dedi.

'ARABAYI TEK BAŞIMA ÇIKARDIM'

Türkiye'den Almanya'ya geri dönmek için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen Kadir Sarı da aracını yağmur suyu dolan gümrük çıkış bölgesinden tek başına çıkarmak zorunda kaldığını belirterek; 5 kişiyiz.3 aylık çocuğum, 3 yaşında çocuğum, 10 yaşında çocuğum var. Bir kişi de gelip en azından, 'Nedir Bir şeye ihtiyacınız var mı Acil bir durum var mı' diye soran olmadı. Onları da anlıyoruz. Çok yoğun, çok ani bastıran ve ani gelişen bir olay oldu ama kaldık suyun ortasında. Yağmur 10-15 dakika daha yağsa ben inanıyorum ki kapı seviyesine, cam seviyesine çıkacaktı o su. O zaman ne olacaktı, ne yapacaklardı bilmiyorum. Sadece dışarıyı organize etmekle meşguldüler. Dışarıdaki araçları bir şekilde uzaklaştırmaya çalışıyorlardı. Ama içeriye kimse giren olmadı ben çıkıncaya kadar. Ben çıkarken de 5-10 araba vardı içeride. Kendim arabayı dışarı çıkardım tek başıma. diye konuştu.