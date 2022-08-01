Edirne'de sağanak; evleri su bastı - Son Dakika
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Edirne'de sağanak; evleri su bastı

01.08.2022 10:48
Edirne'de sağanak; evleri su bastı

EDİRNE'de, dün gece etkili olan sağanakta cadde ile sokaklar, kısa sürede göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

EDİRNE'de, dün gece etkili olan sağanakta cadde ile sokaklar, kısa sürede göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

Kentte dün gece sağanak etkili oldu. Bazı cadde ve sokaklar, suyla kaplanırken, sürücüler de araçlarıyla ilerlemekte zorlandı. Ekipler, yollarda önlem alırken, kısa sürede göle dönen bölgeler trafiğe kapatıldı. Sağanakta bazı mahallelerde giriş katlardaki ev ve iş yerlerini de su bastı. Ev ve iş yeri sahipleri, suları tahliye etmeye çalıştı.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Edirne'de sağanak; evleri su bastı - Son Dakika

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