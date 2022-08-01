EDİRNE'DE SAĞANAK ETKİLİ OLDU - Son Dakika
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EDİRNE'DE SAĞANAK ETKİLİ OLDU

01.08.2022 10:51

EDİRNE'de dün gece etkili olan sağanakta cadde ve sokaklar suyla kaplandı, bazı ev ve işyerlerini su bastı.

EDİRNE'de dün gece etkili olan sağanakta cadde ve sokaklar suyla kaplandı, bazı ev ve işyerlerini su bastı.

Edirne'de dün gece sağanak etkili oldu. Yağışta bazı cadde ve sokaklar suyla kaplanırken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Trafik ekipleri cadde ve sokaklarda önlem alırken, suyla kaplanan sokakları araç ve yaya trafiğine kapattı. Sağanakta bazı mahallelerde giriş katlarındaki ev ve iş yerlerini de su bastı. Vatandaşlar ve iş yeri sahipleri kendi imkanları ile suları tahliye etmeye çalışırken, eşya ve malzemeleri sularla kaplanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı.

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Kaynak: DHA

Tragger, Edirne, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EDİRNE'DE SAĞANAK ETKİLİ OLDU - Son Dakika

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