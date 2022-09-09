Edirne'de vatandaşlar ilk yardım konusunda bilgilendirildi - Son Dakika
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Edirne'de vatandaşlar ilk yardım konusunda bilgilendirildi

09.09.2022 14:50
Edirne'de vatandaşlar ilk yardım konusunda bilgilendirildi

Edirne'de, Dünya İlk Yardım Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşlar ilk yardım konusunda bilgilendirildi.

Edirne'de, Dünya İlk Yardım Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşlar ilk yardım konusunda bilgilendirildi.

Edirne Valiliği İlk Yardım Eğitim Merkezi (İYEMER) tarafından Saraçlar Caddesi'nde stant kuruldu, vatandaşlara ilk yardımın önemi konusunda bilgilendirme yapıldı.

İYEMER eğitmenleri maket üzerinde bilgiler verip senaryo gereği uygulamalı anlatım gerçekleştirdi.

İYEMER Müdürü Ayten Sünnetçiler, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk yardım bilgisinin acil durumlarda hayat kurtardığını söyledi.

Edirne'de 4 binden fazla kişiye eğitim verildiğini belirten Sünnetçiler, eğitimlerin sürdüğünü ifade etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de vatandaşlar ilk yardım konusunda bilgilendirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de vatandaşlar ilk yardım konusunda bilgilendirildi - Son Dakika
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