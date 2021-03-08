Edirne'de Dünya Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı - Son Dakika

Edirne'de Dünya Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı

08.03.2021 13:07
Edirne'de Dünya Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı, System.String[]

Edirne'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Edirne'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp, ziyaretlerde bulundu.

Meriç Devlet Hastanesinde görevli kadın sağlık çalışanları ile Alibeyköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifindeki kadın üreticileri ziyaret eden Canalp, kadınların günlerini kutladı.

Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi

Edirne Kadın Dayanışması, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende kadınlar adına açıklama yapan Trakya Roman ve Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Gizem Arı, 8 Mart'ın kadın mücadelesini simgeleyen bir gün olduğunu belirtti.

Kadın haklarının daha çok olduğu bir toplum istediklerini belirten Arı, "Biz kadınlar olarak özgürce yaşamak istiyoruz, hayatın her alanında var olmak istiyoruz. İşte de evde de özgürlük ve eşitlik istiyoruz." dedi.

-Uyanıktır'a Yöresine Değer Katan Önder Kadın ödülü

Hudut Gazetesi Sahibi gazeteci Gönül Uyanıktır Yöresine Değer Katan Önder Kadın Ödülüne layık görüldü.

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) Edirne Şubesi aldığı kararla bu yılki ödülün Uyanıktır'a verilmesine karar verdi.

Ödül herhangi bir mesleki alanda veya sivil toplum alanında yaptıkları işlerle yöresinde kadınlara bakış açısını yücelten, statüsünü güçlendiren, kadınların öne çıkmasını sağlayan dikkate değer bir başarı sağlamış olan kadınlara veriliyor.

-Ve Kadın dergisi sağlık çalışanlarına ithafen çıktı

Edirne Ahval Gazetesi ekibinin hazırladığı ve Kadın dergisinin son sayısı sağlık çalışanlarına ithaf edildi.

Gazetenin Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Nevser Erarslan, derginin son sayısının toplum sağlığı için her şeyi göze alan fedakar sağlık çalışanlarına ithaf edildiğini söyledi.

Kadınların günlerini kutlayan Eraslan, derginin bu sayısının hazırlanmasına verdiği izinlerle katkı sunan Edirne Valisi Ekrem Canalp'e, Vali Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp'e, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi yönetici ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

- MHP İl Başkanı Tercan

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan'da yayımladığı mesajla kadınların günlerini kutladı.

Kadınların Allah'ın emaneti olduğunu ifade eden Tercan, "Kadın; doğuran, doyuran, büyüten, yetiştiren, uğurlayan, çalışan, bekleyen, Kadın dünyamızı güzelleştirendir. Adam olmak zordur, fakat kadın olmak çok daha zordur. Çünkü; onların yükü dünyayı azim ve sevgiyle taşımaktır." ifadelerini kullandı.

Samsun'da yaşanan kadına şiddet olayını da kınayan Tercan, şiddetin acizlerin işi olduğunun altını çizdi.

CHP Edirne İl Teşkilatının etkinlikleri

CHP Edirne Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Reyhan Güzel, kadınların tarih boyunca toplumsal mücadelelerin ön saflarında yer aldığını belirtti.

Güzel, ilçe başkanlığında yaptığı açıklamada, kadınların daha iyi konumlara gelmesi mücadele ettiklerini ifade etti.

Amerika'da 164 yıl önce dokuma işçilerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi için grev yaptığını anımsatan Güzel, "Sahip olduğumuz her hakta, edindiğimiz her kazanımda o cesur kadınların payı vardır. Bizim için 8 Mart sadece eşti ve özgür bir geleceğin iradesi değil, aynı zamanda hak mücadelesi veren tüm kadınlara saygı duruşudur." şeklinde konuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de Dünya Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı - Son Dakika


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