Edirne'de Dünya Romanlar Günü dolayısıyla iftar programları düzenlendi - Son Dakika
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Edirne'de Dünya Romanlar Günü dolayısıyla iftar programları düzenlendi

08.04.2022 21:53

Edirne Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü kapsamında Roman vatandaşların yaşadığı mahallelerde iftar programları düzenlendi.

Edirne Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü kapsamında Roman vatandaşların yaşadığı mahallelerde iftar programları düzenlendi.

Barutluk, Çavuşbey ve Yeniimaret mahallelerinde verilen iftar programına katılan Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Ayten Canalp, vatandaşların ramazanını kutladı.

Programlarda vatandaşlarla bir araya gelen Canalp, sohbet edip vatandaşların taleplerini dinledi.

Yeniimaret Mahallesi'ndeki iftar programında vatandaşlarla oruç açan Canalp, yaptığı konuşmada ramazanın huzurunu yaşadıklarını söyledi.

Birlik ve beraberlik içinde iftar sofralarında bir araya gelindiğini belirten Canalp, "Ramazan mübarek bir ay, bu ayda oruç tutabilmek büyük bir nimet. Oruç tutmakla 11 ay boyunca yorulmuş olan sindirim sistemimiz, beynimiz, bütün organlarımız bir rahatlığa kavuşuyor ama aynı zamanda ramazan bizleri beraber bir araya getiriyor. Coşku ve heyecan içinde tutuyor." diye konuştu.

İftar programlarına, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve kurum müdürleri de katıldı.

Roman Dernekleri Federasyonu iftarı

Öte yandan Edirne Roman Dernekleri Federasyonu da Dünya Romanlar Günü dolayısıyla iftar programı düzenledi.

Federasyon Başkanı Erdem Güyümgüler, kentteki bir restoranda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada Romanlar Günü'nü birlik ve beraberlik içinde kutladıklarını belirtti.

Programın sonunda, Roman vatandaşlar yararına yaptıkları çalışmalar nedeniyle Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerine plaket verildi.

İftar programına, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Edirne'de Dünya Romanlar Günü dolayısıyla iftar programları düzenlendi
Edirne'de Dünya Romanlar Günü dolayısıyla iftar programları düzenlendi
Edirne'de Dünya Romanlar Günü dolayısıyla iftar programları düzenlendi

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Kaynak: AA

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