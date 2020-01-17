Edirne'de "dur" ihtarına uymayan araçtaki 13 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de "dur" ihtarına uymayan araçtaki 13 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Edirne'de jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan araçta 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de

Edirne'de jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan araçta 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekipleri, İpsala Sarpdere kavşağında bir aracı durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı araç takibe alındı, bu sırada başka bir sürücü de aracıyla ekipleri engellemeye çalıştı.

Takip sonucu yoldan çıkan aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Araçtaki kontrollerde 10 Pakistan, 2 Hindistan ve bir Bangladeş uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Ekiplerin iki sürücünün yakalanması için çalışmaları sürüyor.

Jandarma, Edirne, İpsala, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:12 Kaynak: AA
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