EDİRNE'DE DURDURULAN TIR'DA 94 KİLO 'SKUNK' VE SUSTURUCULU 3 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sonucu Y.G. yönetimindeki TIR'ı otoban gişelerinde durdurdu. TIR'da yapılan aramada dorse bölümüne gizlenmiş 94 kilo 754 gram sentetik uyuşturucu 'skunk?, 3 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait susturucu ele geçirildi. TIR sürücü Y.G. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

EDİRNE'de polis tarafından durdurulan bir TIR'da 94 kilo 754 gram sentetik uyuşturucu 'skunk?, 3 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait susturucular ele geçirilirken, sürücü Y.G. gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

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