Edirne'deki operasyonda 138 bin 250 dolarlık sahte banknot ele geçirildi - Son Dakika
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Edirne'deki operasyonda 138 bin 250 dolarlık sahte banknot ele geçirildi

21.08.2022 11:18
Edirne'deki operasyonda 138 bin 250 dolarlık sahte banknot ele geçirildi

Edirne'de düzenlenen operasyonda 138 bin 250 dolarlık sahte banknot, tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Edirne'de düzenlenen operasyonda 138 bin 250 dolarlık sahte banknot, tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışına sahte para götüreceği yönündeki ihbarı değerlendirerek şüphelinin otomobilinde arama yaptı.

Aramada, 138 bin 250 dolar sahte banknot ve 46 avro sahte madeni para ele geçirildi. Araçtaki diğer şüphelilerin ev ve otomobillerinde yapılan aramalarda tabanca ve çok sayıda fişek bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Edirne Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'deki operasyonda 138 bin 250 dolarlık sahte banknot ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'deki operasyonda 138 bin 250 dolarlık sahte banknot ele geçirildi - Son Dakika
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