Edirne'de çok miktarda gümrük kaçağı tütün ürünü ele geçirildi - Son Dakika
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Edirne'de çok miktarda gümrük kaçağı tütün ürünü ele geçirildi

27.07.2022 11:34
Edirne'de çok miktarda gümrük kaçağı tütün ürünü ele geçirildi

Edirne'de düzenlenen operasyonda çok miktarda gümrük kaçağı tütün ürünü ele geçirildi.

Edirne'de düzenlenen operasyonda çok miktarda gümrük kaçağı tütün ürünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Ö.S'nin evinde arama yaptı.

Aramada, gümrük kaçağı 21 kutu makaron (filtreli sigara kağıdı), 100 paket sarma sigara, 1,5 kilogram tütün, sigara sarma makinesi, şeffaf poşetler içinde tütün ürünü bulundu.

Şüpheli Ö.S. hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de çok miktarda gümrük kaçağı tütün ürünü ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de çok miktarda gümrük kaçağı tütün ürünü ele geçirildi - Son Dakika
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