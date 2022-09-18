Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

18.09.2022 13:48
Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma ve takip sonrası kent merkezinde bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 2 kilo 123,5 gram kannobinoid hammaddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler E.C ve Ö.Ö emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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Gaziler Günü'ne doğru Gaziler Günü'ne doğru Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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