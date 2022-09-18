Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma ve takip sonrası kent merkezinde bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, 2 kilo 123,5 gram kannobinoid hammaddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler E.C ve Ö.Ö emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
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