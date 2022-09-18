Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler E.C ve Ö.Ö emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma ve takip sonrası kent merkezinde bir otomobili durdurdu.

Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.