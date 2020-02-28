Son Dakika › Güncel › Edirne'de düzensiz göçmen hareketliliği arttı (9) - Son Dakika
Edirne'de düzensiz göçmen hareketliliği arttı (9)
6 saat önce
Edirne' de düzensiz göçmen hareketliliği arttı.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:26 Kaynak: AA
Edirne' de düzensiz göçmen hareketliliği arttı. Avrupa'ya geçmek isteyen onlarca düzensiz göçmenler Edirne'ye gelerek sınıra doğru yaya olarak harekete geçti.
Son Dakika Medipol Başakşehir'in rakibi Kopenhag'ı tanıyalım Miçotakis: "Yunanistan sınırda hiçbir kaçak geçişe tahammül göstermeyecek" Düzensiz göçmenlerin Meriç'i aşıp Yunanistan'a geçişi görüntülendi Esed rejimine ait tankın SİHA ile vurulma anının görüntüler ortaya çıktı