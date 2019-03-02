Son Dakika Haberleri: Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonları

Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonları

1 saat önce

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonları, System.String[]
Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Akçadam köyünde şüphe üzerine durdurduğu araçta arama yaptı.

Araçta Suriye ve Filistin uyruklu 20 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan Suriye uyruklu sürücü A.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri de ilçe girişinde şüphe üzerine iki aracı durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada Filistin, Suriye ve Irak uyruklu 13 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şişme bot, 4 bot küreği ve 2 pompa ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli Y.S, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler de Göç İdaresi İl Müdürlüğüne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 06:02 Kaynak: AA

Filistin, Suriye, Edirne, Güncel
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