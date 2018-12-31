Edirne'de "Düzensiz Göçmen" Operasyonu
31 dakika önce
EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez ilçesinde yası dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 47 düzensiz göçmen yakalandı.
EDİRNE (AA) - Edirne
'nin Enez
ilçesinde yası dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 47 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Gaziömerbey Mahallesi'nde bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 47 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Olayla ilgili araç sürücüsü S.A, gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:38 Kaynak: AA
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