Son Dakika Haberleri: Edirne'de "Düzensiz Göçmen" Operasyonu

Edirne'de "Düzensiz Göçmen" Operasyonu

52 dakika önce

EDİRNE (AA) - Edirne'de yası dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de
EDİRNE (AA) - Edirne'de yası dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 40 düzensiz göçmen yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Keşan ilçesi girişinde polis ekipleri, şüphe üzerine iki aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 40 düzensiz göçmen yakalandı. Araçlarda bulunan 2 bot ve küreklere el konuldu.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan A.E. ve Y.U. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:43 Kaynak: AA

Polis, Keşan, Edirne, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yerli Cadılar Bayramı: Edirne'de Bocuk Gece'si Coşkusu 1 Kişiyi Bıçaklayan Trans Bireylerden Biri, Gazetecileri Görünce Soyunmaya Kalktı

Kızını Öldüren Kadın Karakola Koştu: Öldürdüm, Gidin Alın Son Dakika! Başörtülü Kadınlara Hakaret Ettiği İddia Edilen Ünlü Oyuncu Deniz Çakır İçin Karar Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 17:35:08. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne'de "Düzensiz Göçmen" Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]