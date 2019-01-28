Edirne'de "Düzensiz Göçmen" Operasyonu
52 dakika önce
EDİRNE (AA) - Edirne'de yası dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 40 düzensiz göçmen yakalandı.
EDİRNE (AA) - Edirne
'de yası dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Keşan ilçesi girişinde polis ekipleri, şüphe üzerine iki aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 40 düzensiz göçmen yakalandı. Araçlarda bulunan 2 bot ve küreklere el konuldu.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan A.E. ve Y.U. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:43 Kaynak: AA
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