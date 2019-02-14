Son Dakika Haberleri: Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

2 saat önce

Edirne'de düzenlenen operasyonda 10 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen 6 kişi gözaltına alındı.

Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu, System.String[]
Edirne'de düzenlenen operasyonda 10 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, kent girişinde 3 aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramada, Pakistan, Irak ve Bangladeş uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine gönderildi. Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen 6 kişi ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:04 Kaynak: AA

Polis, Edirne, Güncel
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