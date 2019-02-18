Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu
1 saat önce
Edirne'nin Keşan ilçesinde 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne
'nin Keşan
ilçesinde 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü
ekipleri şüphe üzerine C.Y'nin (20) kullandığı hafif ticari aracı durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayarak kaçan araç, bir süre takibin ardından durduruldu.
Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında 11 Pakistan
uyruklu kişi yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Operasyonda gözaltına alınan sürücü C.Y. ve U.Y. (37), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:51 Kaynak: AA
Beykoz'da İstinat Duvarı Araçların Üzerine Çöktü
Kayserisporlu Artem Kravets, Göztepe Maçında Çimleri Dövdü
İstanbul Havalimanı-Halkalı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hatlarının İmar Planları Onaylandı
Cüneyt Özdemir'in Anlattığı Hikaye Yürekleri Dağladı