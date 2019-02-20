Son Dakika Haberleri: Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

1 saat önce

Edirne'de bir minibüste 30 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu, System.String[]
Edirne'de bir minibüste 30 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Havsa İlçesinde A.Ç'nin kullandığı minibüsü durdurdu.

Araçta yapılan aramada Bangladeş, Pakistan, Mısır ve Filistin uyruklu 30 düzensiz göçmen yakalandı. Araç sürücüsü A.Ç, gözaltına alındı.

Şüpheli A.Ç'nin İstanbul Aksaray'dan aldığı düzensiz göçmenleri bin lira karşılığında Edirne'ye getirdiği belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:38 Kaynak: AA

Havsa, Polis, Edirne, Güncel
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