Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu
1 saat önce
Edirne'de bir minibüste 30 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.
Edirne
'de bir minibüste 30 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Havsa
İlçesinde A.Ç'nin kullandığı minibüsü durdurdu.
Araçta yapılan aramada Bangladeş
, Pakistan
, Mısır
ve Filistin
uyruklu 30 düzensiz göçmen yakalandı. Araç sürücüsü A.Ç, gözaltına alındı.
Şüpheli A.Ç'nin İstanbul
Aksaray'dan aldığı düzensiz göçmenleri bin lira karşılığında Edirne'ye getirdiği belirlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:38 Kaynak: AA
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