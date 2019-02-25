Son Dakika Haberleri: Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

49 dakika önce

Edirne'nin Uzunköprü ve Meriç ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, 13 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu, System.String[]
Edirne'nin Uzunköprü ve Meriç ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, 13 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Uzunköprü ilçesi Saçlımüsellim köyü yakınlarında bir minibüsü durdurmak istedi.

Jandarmanın "dur" ihtarına uymayan minibüs yapılan takip sonrası yol kenarında park halinde bulundu. Araçta yapılan aramada, 11 Suriyeli düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Araç 15 gün trafikten men edildi.

Kaçan araç sürücüsünün "göçmen kaçakçılığı" suçundan kaydı bulunan M.K. olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan jandarma ekiplerinin Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde yaptığı kontrollerde, 2 Suriye uyruklu düzensiz göçmeni, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçırmaya çalışan A.S. yakalandı. Düzensiz göçmenler Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilirken, A.S. "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:36 Kaynak: AA

Suriye, Meriç, Uzunköprü, Edirne, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mehmet Özhaseki: Güvenlik Sağlandığında, Suriyelilerin Yüzde 99'u Gidecek Sosyal Medyada Tanıştığı Kıza, Cinsel İstismarda Bulundu

22 Yaşındaki Genç Hemşireden, 40 Gündür Haber Yok Lokantada Yemekleri Beğenmeyen Şahıs, 3 Kişiyi Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 17:25:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]