Son Dakika Haberleri: Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

51 dakika önce

Edirne'nin Meriç ilçesinde düzenlenen operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu, System.String[]
Edirne'nin Meriç ilçesinde düzenlenen operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Alibey köyünde yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri tespit edilen Suriye ve Cezayir uyruklu 7 kişiyi yakaladı.

Yapılan araştırma ve alınan ifadeler neticesinde, düzensiz göçmenler arasında bulunan Suriye uyruklu H.H'nin "göçmen kaçakçısı" olduğu tespit edildi.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Şüpheli H.H. ise sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:52 Kaynak: AA

Meriç, Yunanistan, Edirne, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'daki Dhkp-C Operasyonunda Yakalananların Fotoğrafları Polise Bile 'Pes' Dedirtti: Araç Kumandası Görünümlü Hassas Terazi Ele Geçirildi

2 Hafta Önce Survivor'a Dahil Olan Kaan Güvenilir Yarışmaya Veda Etti Son Dakika! Pakistan, Tüm Hava Sahasını Kapatma Kararı Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 11:43:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]