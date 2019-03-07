Son Dakika Haberleri: Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

4 dakika önce

Edirne'nin Enez ilçesinde düzenlenen operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu, System.String[]
Edirne'nin Enez ilçesinde düzenlenen operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 40 düzensiz göçmen yakalandı.


Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Sultaniçe köyünde yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri tespit edilen Afganistan ve Irak uyruklu 40 kişiyi yakaladı.


Düzensiz göçmenleri yakalandığı bölgede yapılan araştırmada S.A, "Göçmen Kaçakçılığı Yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Şüpheli S.A. ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:00 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Çavuşoğlu'ndan Taksicilere ÖTV Sözü Son Dakika! Erdoğan'dan, Meral Akşener Hakkında Suç Duyurusu

Avrupa Merkez Bankası, Piyasaların Merakla Beklediği Faiz Kararını Açıkladı Vatandaşın Döviz Birikimi Tarihi Zirveye Yaklaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 17:04:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]