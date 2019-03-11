Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Edirne'nin Keşan ilçesinde durdurulan bir araçta 18 düzensiz göçmen yakalanırken, düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde durdurulan bir araçta 18 düzensiz göçmen yakalanırken, düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, ilçe çıkışında A.K'nin kullandığı minibüsü durdurdu.



Araçta yapılan aramada Bangladeş, Pakistan, Afganistan ve Filistin uyruklu 18 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.



Olayla ilgili gözaltına alınan A.K ve K.U, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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