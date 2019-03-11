Son Dakika Haberleri: Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

21 dakika önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde durdurulan bir araçta 18 düzensiz göçmen yakalanırken, düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu, System.String[]
Edirne'nin Keşan ilçesinde durdurulan bir araçta 18 düzensiz göçmen yakalanırken, düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, ilçe çıkışında A.K'nin kullandığı minibüsü durdurdu.

Araçta yapılan aramada Bangladeş, Pakistan, Afganistan ve Filistin uyruklu 18 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan A.K ve K.U, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:40 Kaynak: AA

Polis, Keşan, Edirne, Güncel
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