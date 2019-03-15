Son Dakika Haberleri: Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

1 saat önce

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu, System.String[]
Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Malkara'dan İpsala'ya giden H.A. (27) idaresindeki 35 AE 0515 plakalı hafif ticari aracı şüphe üzerine durdurdu.

Araçta yapılan incelemede, 13 Pakistan, 2 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Aracın sürücüsü H.A, araçta yolcu olarak bulunan ve aranma kaydı olan M.C.A. ve göçmenler, işlemlerinin yapılması için Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları E.Y. (30) idaresindeki 34 NT 4745 plakalı otomobilde de, 11 düzensiz göçmen yakaladı.

Sürücü, araç ve göçmenler, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:51 Kaynak: AA

İpsala, Malkara, Keşan, Edirne, Güncel
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