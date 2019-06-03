Son Dakika Haberleri: Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu
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Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu

1 saat önce

Edirne'de düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu, System.String[]
Edirne'de düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Çiftlikköy mevkisinde yaptıkları kontrollerde, şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta bulunan ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri tespit edilen Pakistan uyruklu 33 kişi yakalandı.

Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Gözaltına alınan araç sürücüsü M.Ş.K, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı adliyede sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:41 Kaynak: AA
Jandarma, Yunanistan, Edirne, Güncel
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