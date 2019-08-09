Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu
1 saat önce
Edirne kent merkezinde 35 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.
Edirne Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:20 Kaynak: AA
kent merkezinde 35 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonrası kentin farklı noktalarında yasa dışı yollardan Yunanistan
'a çıkmaya hazırlanan bazı gruplar tespit etti.
Düzenlenen operasyonlarda Pakistan
ve Afganistan
uyruklu 35 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler Edirne Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresine gönderildi.
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