Son Dakika Haberleri: Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu

1 saat önce

Edirne kent merkezinde 35 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

Edirne kent merkezinde 35 yabancı uyruklu gözetim altına alındı. Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu
Edirne kent merkezinde 35 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonrası kentin farklı noktalarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a çıkmaya hazırlanan bazı gruplar tespit etti.
Düzenlenen operasyonlarda Pakistan ve Afganistan uyruklu 35 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler Edirne Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresine gönderildi.
Emniyet Müdürlüğü, Yunanistan, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:59 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Edirneli besici, kurbanlık satışlarını mobilden yapıyor
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda "bal arısı" operasyonu! MASAK Başkanı Osman Dereli görevden alındı AK Partili Belediye Başkanı Mustafa Üstün hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 12:08:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]