Son Dakika Haberleri: Edirne'de düzensiz göçmenleri gasbeden 2 kişi tutuklandı
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Edirne'de düzensiz göçmenleri gasbeden 2 kişi tutuklandı

7 saat önce

Edirne'de kendisini "polis" olarak tanıttıktan sonra düzensiz göçmenleri gasbeden 2 kişi tutuklandı.

Edirne'de düzensiz göçmenleri gasbeden 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Edirne'de kendisini "polis" olarak tanıttıktan sonra düzensiz göçmenleri gasbeden 2 kişi tutuklandı.

Fas uyruklu H.K., O.A. ve M.D, Edirne otogarında bekledikleri sırada kendilerini "polis" olarak tanıtan 2 kişinin, pasaportlarını kontrol ettiğini ve cüzdanlarından 1500 avro çaldığını iddia ederek polise başvurdu.

Edirne Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, araştırma sonucu şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Gözaltına alınan S.F ve O.H, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece gasp suçundan tutuklandı.

Edirne, Polis, Fas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:44 Kaynak: AA
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