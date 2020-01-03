Edirne'de düzensiz göçmenleri gasbettiği öne sürülen 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Edirne'de düzensiz göçmenleri gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Karakasım köyü yakınlarında bir aracın farları açık beklediğini belirledi.

Araçta yapılan kontrolde av tüfeği ele geçirildi, şüpheliler sürücü K.Ç. ile S.Ç, B.E. ve A.M. yakalandı.

Bu sırada jandarma ekiplerinin yanına gelen Fas uyruklu 3 düzensiz göçmen, araçtaki şüphelilerin silah zoruyla 150 avrolarını aldıklarını ve kendilerini darbettiklerini söyledi.

Düzensiz göçmenlerden yaralı olan biri Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden K.Ç. S.Ç. ve A.M. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, B.E. serbest bırakıldı.