Edirne'de düzensiz göçmenleri gasbettiği öne sürülen 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'de düzensiz göçmenleri gasbettiği öne sürülen 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Edirne'de düzensiz göçmenleri gasbettiği öne sürülen 3 kişi tutuklandı

6 saat önce

Edirne'de düzensiz göçmenleri gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edirne'de düzensiz göçmenleri gasbettiği öne sürülen 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Edirne'de düzensiz göçmenleri gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Karakasım köyü yakınlarında bir aracın farları açık beklediğini belirledi.

Araçta yapılan kontrolde av tüfeği ele geçirildi, şüpheliler sürücü K.Ç. ile S.Ç, B.E. ve A.M. yakalandı.

Bu sırada jandarma ekiplerinin yanına gelen Fas uyruklu 3 düzensiz göçmen, araçtaki şüphelilerin silah zoruyla 150 avrolarını aldıklarını ve kendilerini darbettiklerini söyledi.

Düzensiz göçmenlerden yaralı olan biri Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden K.Ç. S.Ç. ve A.M. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, B.E. serbest bırakıldı.

Edirne Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 05:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı
ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı Dolmabahçe'de 3 saat süren güvenlik zirvesi yapıldı

Son Dakika Haberleri
23:52 Devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
23:50 Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un Lübnan'a kaçması - 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
23:50 ABD, İran destekli Asaib Ehlil Hak örgütünü terör listesine aldı - Son Dakika
23:48 Kahramanmaraş'ta bir kişi parkta bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
23:46 (Eski CEO'nun kaçışı: 5 kişi tutuklandı, 2 uçağa el konuldu - Son Dakika
21:40 Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
20:48 ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2020 23:55:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne'de düzensiz göçmenleri gasbettiği öne sürülen 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]