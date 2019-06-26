Son Dakika Haberleri: Edirne'de düzensiz göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı
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Edirne'de düzensiz göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı

1 saat önce

EDİRNE(AA) - Edirne'nin Meriç ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan panelvanın kaza yapması sonucu çok sayıda düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Edirne'de düzensiz göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı, System.String[]
EDİRNE(AA) - Edirne'nin Meriç ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan panelvanın kaza yapması sonucu çok sayıda düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Artezyen Caddesi'nde kimliği henüz tespit edilemeyen panelvan sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç duvara çarptı.
Kazada çok sayıda düzensiz göçmenin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.
Olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 08:13 Kaynak: AA
Meriç, Edirne, Güncel
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