Son Dakika Haberleri: Edirne'de düzensiz göçmenleri taşıyan aracın kaza yapması
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Edirne'de düzensiz göçmenleri taşıyan aracın kaza yapması

1 saat önce

Meriç Belediye Başkanı Erol Dübek, düzensiz göçmenleri taşıyan panelvanın kaza yapmasıyla ilgili "10 göçmen hayatını kaybediyor.

Edirne'de düzensiz göçmenleri taşıyan aracın kaza yapması, System.String[]
Meriç Belediye Başkanı Erol Dübek, düzensiz göçmenleri taşıyan panelvanın kaza yapmasıyla ilgili "10 göçmen hayatını kaybediyor. Şu anda 30 da yaralı çeşitli hastanelerde tedavi altındalar. Ölenlere Allah rahmet eylesin." dedi.
Dübek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün ilçelerinde üzüntü verici bir olayın yaşandığını söyledi.
Düzensiz göçmen taşıyan aracın kaza yapması sonucu ölü ve yaralıların olduğunu belirten Dübek, "10 kişi taşıması gereken yolcu minibüsü 41 kişiyle yola çıkıyor. Bunların 40'ı Afganlı, 1'i Pakistanlı. Kaçarken jandarmanın dur ihtarına uymuyor minibüs. Artezyen Caddemizdeki ana kavşakta binaya çarpıyorlar. Kaza meydana geliyor. 10 göçmen hayatını kaybediyor. Şu anda 30 da yaralı çeşitli hastanelerde tedavi altındalar. Ölenlere Allah rahmet eylesin." diye konuştu.
Dübek, ilçe çevresinde ve çevre köylerde her gün çok sayıda düzensiz göçmenin yakalandığını sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:33 Kaynak: AA
Erhan Erol, Meriç, Güncel
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