Edirne'de düzensiz göçmenleri taşıyan otomobil devrildi: 8 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'de düzensiz göçmenleri taşıyan otomobil devrildi: 8 yaralı - Son Dakika

Edirne'de düzensiz göçmenleri taşıyan otomobil devrildi: 8 yaralı

6 saat önce

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan otomobilin devrilmesi sonucu yabancı uyruklu 8 kişi yaralandı.

Edirne'de düzensiz göçmenleri taşıyan otomobil devrildi: 8 yaralı, System.String[]

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan otomobilin devrilmesi sonucu yabancı uyruklu 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Suriye ve Fas uyruklu 8 düzensiz göçmen, Yunanistan'a yasa dışı yoldan çıkmak amacıyla İstanbul'dan kiraladıkları araçla Edirne'ye geldi.

Suriye uyruklu sürücünün idaresinde sınıra ilerleyen 34 NH 0337 plakalı otomobil, Çalıköy köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan 8 düzensiz göçmen, bölgeye gelen sağlık ekiplerince Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumlarının iyi olduğu öğrenilen düzensiz göçmenlerin tedavi sonrası İl Göç İdaresine gönderileceği belirtildi.

Uzunköprü, Suriye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:26 Kaynak: AA
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