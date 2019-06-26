Edirne'de düzensiz göçmenleri taşıyan panelvanın kaza yapması sonucu çok sayıda ölü ve yaralı...
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Edirne'de düzensiz göçmenleri taşıyan panelvanın kaza yapması sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.
Edirne
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 07:46 Kaynak: AA
'de düzensiz göçmenleri taşıyan panelvanın kaza yapması sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.
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