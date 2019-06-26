Son Dakika Haberleri: Edirne'de düzensiz göçmenleri taşıyan panelvanın kaza yapması sonucu çok sayıda ölü ve yaralı...
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Edirne'de düzensiz göçmenleri taşıyan panelvanın kaza yapması sonucu çok sayıda ölü ve yaralı...

5 dakika önce

Edirne'de düzensiz göçmenleri taşıyan panelvanın kaza yapması sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Edirne'de düzensiz göçmenleri taşıyan panelvanın kaza yapması sonucu çok sayıda ölü ve yaralı..., System.String[]
Edirne'de düzensiz göçmenleri taşıyan panelvanın kaza yapması sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 07:46 Kaynak: AA
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