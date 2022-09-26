"Edirne Kırmızısı Hasat Günü Şenliği" düzenlenecek - Son Dakika
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"Edirne Kırmızısı Hasat Günü Şenliği" düzenlenecek

26.09.2022 14:54
"Edirne Kırmızısı Hasat Günü Şenliği" düzenlenecek

Edirne'de "Edirne Kırmızısı Hasat Günü Şenliği" düzenlenecek.

Edirne'de "Edirne Kırmızısı Hasat Günü Şenliği" düzenlenecek.

Trakya Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 Ekim Çarşamba günü Sultan 2. Beyazıt Külliyesi'nde düzenlenecek etkinlik, kırmızı keman ve kırmızı viyola eşliğinde semazen gösterisiyle başlayacak.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erhan Tabakoğlu ve Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ın açılış konuşmalarının ardından Edirne Kırmızısı Fotoğraf Sergisi açılacak.

Yazar Sabriye Cemboluk'un katılımıyla Edirne Kırmızısı romanının imza törenin de yapılacağı şenlikte "Topraktan kumaşa Edirne kırmızısı" konulu panel düzenlenecek.

Şenlik, kumaş boyama ve baskı çalışması ve Edirne Kırmızısı'na hayat veren kök boya bitkisinin hasadının yapılmasıyla sona erecek.

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Kaynak: AA

Trakya Bölgesi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Edirne Kırmızısı Hasat Günü Şenliği' düzenlenecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: "Edirne Kırmızısı Hasat Günü Şenliği" düzenlenecek - Son Dakika
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