Trakya Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 Ekim Çarşamba günü Sultan 2. Beyazıt Külliyesi'nde düzenlenecek etkinlik, kırmızı keman ve kırmızı viyola eşliğinde semazen gösterisiyle başlayacak.

Kaynak: AA

Trakya Bölgesi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 'Edirne Kırmızısı Hasat Günü Şenliği' düzenlenecek - Son Dakika

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