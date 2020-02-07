Edirne'de EDS yeniden devreye girecek - Son Dakika

Edirne Belediye Meclisi, kentte Elektronik Denetim Sistemi'nin (EDS) yeniden aktif hale getirilmesi sürecinde gerekli protokollerin yapılması için Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a yetki verdi.

Edirne Belediye Meclisi'nin şubat ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Gürkan başkanlığında yapıldı. Toplantıda, 22 gündem, 5 de gündem dışı madde görüşülerek karara bağlandı.

Toplantı öncesi Edirne Belediyesi'nin başarılı sporcuları altınla ödüllendirilirken, Başkan Gürkan ve sporcular, yurt içi ve yurt dışında görev yapan Mehmetçiğe moral vermek ve şehitleri anmak amacıyla asker selamı verdi.

Meclis toplantısında, kentte 2016 yılında bir süre devreye alınan EDS'nin yeniden aktif hale getirilmesi sürecinde yapılacak protokollerle ilgili Belediye Başkanı Gürkan'a yetki verilmesi konusu görüşüldü.

Başkan Gürkan'a yetki verilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Gürkan, sistemin trafik kazalarının önlenmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

Sistemin Türkiye'nin pek çok ilinde aktif olduğunu belirten Gürkan, amaçlarının gelir elde etmekten ziyade, cezaların caydırıcılığını kullanarak can ve mal güvenliğini sağlamak olduğunu anlattı.