Edirne'de eğitim gören Makedon öğrenciler Türkçe Eğitim Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Edirne'de eğitim gören Makedon öğrenciler Türkçe Eğitim Bayramı'nı kutladı

7 saat önce

Trakya Üniversitesinde eğitim gören Kuzey Makedonya uyruklu öğrenciler ülkelerindeki Türk toplumunun resmi bayramı olan Türkçe Eğitim Bayramı'nı, Edirne'de kutladı.

Edirne'de eğitim gören Makedon öğrenciler Türkçe Eğitim Bayramı'nı kutladı, System.String[]

Trakya Üniversitesinde eğitim gören Kuzey Makedonya uyruklu öğrenciler ülkelerindeki Türk toplumunun resmi bayramı olan Türkçe Eğitim Bayramı'nı, Edirne'de kutladı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Türkiye'de Okuyan Makedonyalı Öğrenciler Birliğince Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Trakya Üniversitesinde 196 Makedon öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Dost ve kardeş Kuzey Makedonya'ya kapılarının her zaman açık olduğunu söyleyen Tabakoğlu, "Biz buraya gelen öğrencilerin dilini, dinini, milletini sormuyoruz. Mevlana gibi, 'Kim olursan ol gel' diyoruz. Kapımız herkese açık." dedi.

Tabakoğlu, kurulan Makedonca Dili ve Edebiyatı bölümünün Yüksek Öğrenim Kurumunca onaylandığını anımsatarak, kısa sürede eğitime başlanacağını ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural da Türkiye ve Kuzey Makedonya arasında son derece iyi ilişkiler olduğunu belirtti.

Kuzey Makedonya İstanbul Başkonsolosu Aktan Ago da Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nde Türk toplumunun kendi ana dili, edebiyatı, kültürü, örf, adet ve gelenekleriyle yüzyıllardır kendi öz varlığını yaşattığını aktardı.

Türkiye'de Okuyan Makedonyalı Öğrenciler Birliği Başkanı Hişam Emin ise Makedonya Türkçe Eğitim Bayramı'nı kutlamak için gelen davetlilere teşekkür etti.

Konuşmalar sonrası Makedonya Televizyonu Türkçe Program Müdürü Erhan Hasip, Türkçe'nin yaşatılması için ülkesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Program, Balkan Müzik ve Gösteri Sanatları Topluluğu'nun gösterisi ve Gizem Sancaklı'nın Balkan türkülerini seslendirdiği konserle sona erdi.

Trakya Bölgesi, Makedonya, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:42 Kaynak: AA
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