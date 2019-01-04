Edirne'de Eğitime Kar Engeli
13 dakika önce
Edirne'nin Keşan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Edirne
'nin Keşan
ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Keşan Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, akşam saatlerinde başlayan kar yağışının devam ettiği bildirildi.
Olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede eğitime bir gün ara verildiği belirtildi. Kar
yağışının gece boyunca etkili olması bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:20 Kaynak: AA
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