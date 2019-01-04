Son Dakika Haberleri: Edirne'de Eğitime Kar Engeli

Edirne'de Eğitime Kar Engeli

13 dakika önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Edirne'de Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Edirne'nin Keşan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Keşan Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, akşam saatlerinde başlayan kar yağışının devam ettiği bildirildi.

Olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Kar yağışının gece boyunca etkili olması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:20 Kaynak: AA

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