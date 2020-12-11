Edirne'de motosiklet sürücüsü, kendisine aracıyla çarpan ehliyetsiz sürücüye tepki gösterdi.
DSİ Kavşağı'nda meydana gelen kazada, ehliyetsiz sürücü H.S. yönetimindeki 22 AAR 979 plakalı araç, A.K idaresindeki 10 LD 554 plakalı motosiklet ile çarpıştı.
Kazanın etkisiyle motosikletten düşen ve yerde sürüklenen A.K, araç sürücüsüne tepki gösterdi.
Sürücünün hatalı olduğunu savunan A.K, "Oradan dönülür mü, görmüyor musun?" diyerek yere vurdu.
Kazada bacağından hafif yaralan A.K'ye 112 ekipleri tarafından müdahale edildi.
Ehliyetsiz araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Edirne'de ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç motosiklete çarptı: 1 yaralı - Son Dakika