Son Dakika Haberleri: Edirne'de ekim ayında 4,3 milyon dolar ihracat gerçekleşti
Son Dakika Güncel Edirne'de ekim ayında 4,3 milyon dolar ihracat gerçekleşti - Son Dakika

Edirne'de ekim ayında 4,3 milyon dolar ihracat gerçekleşti

7 saat önce

Edirne'de ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre ihracat arttı, ithalat azaldı.

Edirne'de ekim ayında 4,3 milyon dolar ihracat gerçekleşti, System.String[]

Edirne'de ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre ihracat arttı, ithalat azaldı.

TÜİK, Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerini açıkladı.

Dış ticaret verilerine göre, ihracat ekim ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azalarak 15 milyar 664 milyon dolar, ithalat yüzde 8 artarak 17 milyar 472 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Edirne'de ise ihracat ekim ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde -10,5 artarak 4,3 milyon dolar, ithalat yüzde -60,2 azalarak 1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu, İhracat, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:44 Kaynak: AA
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