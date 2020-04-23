Edirne'de ekipler dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor - Son Dakika

Edirne'de, Valilik koordinasyonundaki ekipler, ilçe ve köylerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Edirne İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, önlemler çerçevesinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerin sıkı sık dezenfekte edildiği belirtildi.

Salgına karşı mücadelenin aralıksız sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Edirne Valiliği himayesinde, ilimizde merkez, ilçeler ve beldeler de belediyeler, köylerde ise Özel İdare tarafından yürütülen koronavirüs dezenfeksiyon çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. Edirne genelinde 122 personel, 48 sırt pülverizatörü, 4 bin 5 el dezenfektörü, 17 pikap ve 5 su tankeri ile aralıksız sürdürülen çalışmalarda günlük ortalama 12 ton dezenfektan kullanılmaktadır."