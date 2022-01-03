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Ekipler köy köy dolaşıp yaşlı, hasta ve engellilerin kimliklerini yeniliyor - Son Dakika

Ekipler köy köy dolaşıp yaşlı, hasta ve engellilerin kimliklerini yeniliyor

03.01.2022 11:38

Edirne'de Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve köylerde yaşlı, hasta ve engellilerin kimliklerini yeniliyor.

Edirne'de Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve köylerde yaşlı, hasta ve engellilerin kimliklerini yeniliyor.

Müdürlüğe bağlı ekipler ile muhtarlar gittikleri evlerde önceden başvuruda bulunan dezavantajlı grupların kimlik yenileme işlemlerini gerçekleştiriyor, eğer varsa bu kişilerin kurumla ilgili işlerini yapıyor.

Edirne Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Meltem Bal, AA muhabirine, nüfus müdürlüğüne gelemeyen engelli, yaşlı ve hasta kişilere yardımcı olduklarını söyledi.

Kent merkezi ve köylerde nüfus hizmetlerini vatandaşın ayağına götürdüklerini belirten Bal, "Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatıyla, kimliğini değiştirmeyen vatandaşlarımıza ulaşarak işlemlerini yapıyoruz. Yakınlarının dilekçelerine istinaden bu vatandaşlarımızın evlerine gidiyoruz." dedi.

Bal, muhtarlarla iletişime geçerek köylerde kimliklerini değiştirmeyen vatandaşlara da yardımcı olduklarını ifade etti.

İçişleri Bakanlığınca basılan kimlikleri köylerde elden teslim ettiklerini anlatan Bal, şunları kaydetti:

"Değirmenyeni köyümüze geldik, kimlikleri dağıttık. Başvuru yapamayan iki vatandaşımızın başvurusunu da aldık. 1938 doğumlu Fedai amcamız ve 1939 doğumlu Şaziye teyzemizin başvurusunu aldık. Ankara'da kimlikleri basılacak ve 3 gün içerisinde kendilerine teslim edilecek. Bu hizmeti vermekten büyük onur duyuyoruz. Her zaman vatandaşımızın emrinde, hizmetindeyiz, ne zaman isterlerse seve seve geliriz. Daha önce bu hizmet yoktu. Son yıllarda bu hizmetimiz oluştu ve duyurmaya çalışıyoruz."

Devletin hizmetinin sadece masa başında olmadığını vurgulayan Bal, "Eskiden ben de buna şahit oldum, evlatları annelerini babalarını sırtlarına alarak işlemlerini yaptırabilmek için resmi kurumlara götürüyorlardı, çok üzücüydü bu sahneler. Gözümün önünde canlanıyor bu anlar. Bugün bu görüntülere mahal vermiyoruz. Gelemeyen vatandaşımızın ayağına gidiyoruz. Yeter ki işlemlerini yapabilsinler, biz onlardan 'Allah razı olsun' sözünü duyalım. Devletimize olan memnuniyetleri artsın, bizim amacımız, gayemiz budur." diye konuştu.

Köy sakinleri uygulamadan memnun

Değirmenyeni köyündeki evinde kimlik yenileme işlemi yapılan Fedai Kuzgun (83) da devletin büyük hizmetlere imza attığını ifade etti.

Memurların hizmet için evine kadar geldiğini anlatan Kuzgun, "Devletimiz sağ olsun, var olsun. Müdüründen memuruna hepsi çalışıyor. Onları hem misafir ettik hem de işlemlerimizi gerçekleştirdiler." dedi.

Şaziye Kuzgun (82) ise uygulamadan çok memnun kaldıklarını belirterek, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

Köydeki evinde kimlik yenileme işlemi yapılan 68 yaşındaki Rüküş Gezer de memurların köye kadar geldiği için duygulandıklarını ifade etti.

İlk kez böyle bir hizmet gördüklerine işaret eden Gezer, "Önceki yıllarda çok zorluklarla yapılırdı bu işlemler. Şimdi her şey kolay, önce nüfus dairesine giderdiniz yazı yazardınız, kağıt gelirdi sonra bir daha giderdiniz işlem gerçekleşirdi. 3 kere daireye gitmek zorunda kalırdık ama şimdi evimize kadar geldiler ve hemen işlemi yaptılar. Devletimizden Allah razı olsun, çok memnun kaldık." dedi.

Değirmenyeni Muhtarı Salim Gençalp ise Edirne Valisi Ekrem Canalp ve Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

Köylerde hizmetin evlere kadar geldiğini anlatan Gençalp, "Bu çalışmaları hep birlikte yürütüyoruz. Vatandaşlar memurların evine kadar geldiğini görünce çok mutlu oluyorlar. Daha önce böyle bir hizmet yoktu. Günlerce bekliyorlardı ancak şimdi kısa sürede kimliklerine ulaşıyorlar." diye konuştu.

İçişleri Bakanlığınca başlatılan uygulama kapsamında Edirne'de 738 yaşlı, hasta ve engellinin kimliği ekiplerce evlerine gidilerek yenilendiği öğrenildi.

Ekipler köy köy dolaşıp yaşlı, hasta ve engellilerin kimliklerini yeniliyor
Ekipler köy köy dolaşıp yaşlı, hasta ve engellilerin kimliklerini yeniliyor
Ekipler köy köy dolaşıp yaşlı, hasta ve engellilerin kimliklerini yeniliyor

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Ekrem Canalp, Engelli, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ekipler köy köy dolaşıp yaşlı, hasta ve engellilerin kimliklerini yeniliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ekipler köy köy dolaşıp yaşlı, hasta ve engellilerin kimliklerini yeniliyor - Son Dakika
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