"Ekmeğe zam" tartışması - Son Dakika

"Ekmeğe zam" tartışması

29.01.2021 15:23

Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (EDESOB), kentteki fırınlarda 230 gram ekmeğin 2 liradan satılmaya başlandığını açıklarken, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) bunun onaylanmış tarife olmadığı uyarısında bulundu.

Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (EDESOB), kentteki fırınlarda 230 gram ekmeğin 2 liradan satılmaya başlandığını açıklarken, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) bunun onaylanmış tarife olmadığı uyarısında bulundu.

EDESOB Başkanı Kemal Cingöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1 lira 50 kuruştan satılan 210 gram ekmeğin 230 grama çıkartılarak fiyatının 2 liraya yükseltildiğini söyledi.

Fırıncı esnafından gelen talepleri değerlendirdiklerini belirten Cingöz, şunları kaydetti:

"Son gelen teklifi uygun gördüğümüz için onayladık ve resmi süreç başladı. Önce komisyonu kurduk, komisyon kararını federasyona gönderdik. Federasyondan gelen cevabi yazıyı da Ticaret Bakanlığına gönderiyoruz. Oradan gelen yazı sonrasında da yönetim kurulu kararıyla fiyatı onaylayıp bağlı bulundukları odaya gönderiyoruz. Fiyat böylelikle Edirne'de hayata geçti. Bizim verdiğimiz şu anki fiyatta ekmeğin kilosu 8 lira 70 kuruşa geliyor."

"Ekmek fiyatı 2 lira olmadı"

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt ise onaylanmamış tarifeden ekmek satanlara ceza kesileceği uyarısında bulundu.

Zıpkınkurt, ETSO'da düzenlediği basın toplantısında, ekmeğin 2 lira olduğuna dair haberler gördüğünü ifade etti.

Ekmek fiyatına ilişkin yeni bir tarifenin çıkmadığını anlatan Zıpkınkurt, "Dolayısıyla ekmek fiyatı 2 lira olmadı. Bunu kamuoyuyla paylaşmak istedik. Üyelerimizin zarar görmemesini istiyoruz. Yanlış yönlendiriliyorlar. Tarife almadan fiyat uygulamanın kanuni yaptırımları var." diye konuştu.

Onaylanmış bir tarife olmadığını dile getiren Zıpkınkurt, şöyle konuştu:

"Fırıncıların 2 liraya ekmek satmaları onları zora sokar, yarın onları kanuni yaptırımlarla karşı karşıya bırakır. Bu kendilerine zarar verir. Yanlış yönlendiren arkadaşların arkasından gitmesinler. Üye oldukları, onlara 24 saat hizmet veren Ticaret ve Sanayi Odası ile irtibata geçerek doğru bilgileri alsınlar. Yaptıkları yanlıştan dönsünler."

Ekmeğe zam tartışması
Ekmeğe zam tartışması
Ekmeğe zam tartışması
Ekmeğe zam tartışması

Esnaf ve Sanatkarlar, Ticaret, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Ekmeğe zam' tartışması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstifa edeceği konuşulan Nevşehir Belediye Başkanı "Hakkınızı helal edin" paylaşımı yaptı Ülkücülerin sembol ismi Aşık Sefai'den yıllar sonra gelen Ahmet Kaya itirafı: O gece beni aradı Durakta bekleyen kız öğrenciyi ara sokağa götürüp istismar etti, eline para tutuşturup kaçtı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda fiyatlarındaki fahiş fiyat artışlarıyla ilgili net konuştu: Vatandaşlarımızın ezilmesine tahammül edemeyiz Son Dakika: Medipol Başakşehir, Okan Buruk'la yolları ayırdı Vatandaşların evliya türbesi diye ziyaret ettiği yer, Moğol emirinin mezarı çıktı Kandilli'den İstanbul'un 3 ilçesi için çok önemli deprem uyarısı: Anormallik yaşanıyor İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti
Galatasaray, Mbaye Diagne'nin takımdan ayrıldığını TFF'ye bildirdi Galatasaray, Mbaye Diagne'nin takımdan ayrıldığını TFF'ye bildirdi         
15:49
Juventus, Merih Demiral için Liverpool'un 45 milyon poundluk teklifini reddetti Juventus, Merih Demiral için Liverpool'un 45 milyon poundluk teklifini reddetti         
15:35
Davutoğlu'ndan kendisi için Davutoğlu'ndan kendisi için "Açıklasaydık insan içine çıkamazdı" diyen Bahçeli'ye videolu mesaj: Hodri meydan         
15:12
Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı: Özel Kuvvetler'den nefes kesen gösteri Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı: Özel Kuvvetler'den nefes kesen gösteri         
14:23
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan vakalarla ilgili kritik açıklama: Mutasyonla ilgili olumsuz gelişmeler var Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan vakalarla ilgili kritik açıklama: Mutasyonla ilgili olumsuz gelişmeler var         
14:11
Rasim Ozan'dan Orhan Pamuk'la çekildiği fotoğrafa gelen eleştirilere yanıt: Çok pişmanım, sosyal medya kötülük dolu Rasim Ozan'dan Orhan Pamuk'la çekildiği fotoğrafa gelen eleştirilere yanıt: Çok pişmanım, sosyal medya kötülük dolu         
13:44
Atlantik'te sürüklenen dünyanın en büyük buz dağı A68A'dan büyük bir parça daha koptu Atlantik'te sürüklenen dünyanın en büyük buz dağı A68A'dan büyük bir parça daha koptu         
13:13
Avrupa İlaç Ajansı: BioNTech/Pfizer tarafından geliştirilen aşı ile aşılama sonrası ölümler arasında bağ bulunmuyor Avrupa İlaç Ajansı: BioNTech/Pfizer tarafından geliştirilen aşı ile aşılama sonrası ölümler arasında bağ bulunmuyor         
12:53
Günlük kiralık dairede korkunç olay! Üç arkadaş arasında başlayan tartışma kanlı bitti Günlük kiralık dairede korkunç olay! Üç arkadaş arasında başlayan tartışma kanlı bitti         
12:08
İlk iglo kafede bir bardak kahve içmenin bedeli 366 TL İlk iglo kafede bir bardak kahve içmenin bedeli 366 TL         
12:07
Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı         
11:38
Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor         
11:27
Esnaf, dükkanın önünde telefonunu çıkarırken altın dolu poşetini düşüren vatandaşı arıyor Esnaf, dükkanın önünde telefonunu çıkarırken altın dolu poşetini düşüren vatandaşı arıyor         
11:18
"Instagram'ı kapatıp gidiyorum" diyen Deniz Akkaya çırılçıplak pozunu paylaştı         
08:24
Turizm Bakanı Ersoy, dünyaca ünlü yıldız Jason Statham ile Antalya'da bir araya geldi Turizm Bakanı Ersoy, dünyaca ünlü yıldız Jason Statham ile Antalya'da bir araya geldi         
08:16
Nevşin Mengü'ye Nevşin Mengü'ye "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 olumlu yanını söyle" dediler, övgüleri peş peşe sıraladı         
08:10
Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım         
07:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2021 16:02:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Ekmeğe zam" tartışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei