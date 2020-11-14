Edirne'de ekmek eski fiyatına döndü - Son Dakika

EDİRNE'de 1 lira 50 kuruştan satılan 210 gramlık ekmeğin gramını 200'e düşürüp, 2 liraya satan fırıncılar, eski tarifeye döndü. Edirne Fırıncılar Derneği Başkanı Yılmaz Canbaz, "Bugün ekmek tekrar eski fiyatına dönmüştür" dedi.

Edirne'de, 6 Kasım'dan bu yana resmi olarak zam gelmemesine rağmen 200 gram ekmeği 2 liradan satan fırıncılar adına Edirne Fırıncılar Derneği Başkanı Yılmaz Canbaz, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile bir araya geldi. Toplantı sonrası belediye binasında açıklama yapan Edirne Fırıncılar Derneği Başkanı Yılmaz Canbaz, "6 Kasım itibarıyla fırıncının uygulamaya başladığı 2 TL'ye ekmek satışı ile alakalı kamuoyunda bilinçsizce bir tartışma başlamıştır. Bugün Edirne Belediye Başkanı Sayın Recep Gürkan'ın daveti üzerine toplanmış olup, konu ile ilgili bir uzlaşmaya varılmıştır" ifadelerini kullandı.