Edirne'de, ekmek zammı tartışmaları sona erdi. Fırıncı esnafı, 6 Kasım 2020'den beri uyguladıkları 200 gr/2 TL ekmek fiyatı uygulamasını sona erdirdi. Edirne Fırıncılar Derneği Başkanı Yılmaz Cambaz, 210 gram ekmeğin bugünden itibaren yine 1,5 TL'den satılması konusunda uzlaşmaya vardıklarını söyledi.

Edirne Fırıncılar Derneği Başkanı Yılmaz Cambaz, konu ile ilgili yaptığı basın açıklamasında, "Edirne fırıncısı kanuni yolla 06 Kasım 2021 tarihi itibariyle fiyat güncellemesini gerçekleştirmiştir. Bizler Edirne fırıncıları olarak kepenklerimizi kapatmamak için başvurduk. Ayrıca şehrimizdeki alt gelir grubunun yoğun olarak yaşadığı Kıyık bölgesinde yaşayan vatandaşlar için bu süreçte fiyat geçişi olmadığı gibi 1.25 ve 1.50 TL olarak satışa devam edilmiştir" dedi.

"Maliyetlerimizden dolayı zam konusunda haklıydık"

Cambaz, "Bugün Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın daveti üzerine toplanmış olup konu ile ilgili bir uzlaşmaya varılmıştır. Tabi bizi burada en çok zora sokan bağlı bulunduğumuz ticaret odası ve esnaf odasıdır. Esnafının yanında durmayan iki tane başkan devamlı bizi kötülediler. Bunun neticesinde bizi halkla, devletle karşı karşıya bıraktılar. Ama dediğimiz gibi biz girdi maliyetlerimizden dolayı bu olayda haklıydık" diye konuştu.

"Son bir fedakarlık yapıyoruz"

Cambaz, "Halkımızla karşı karşıya geldik, devletimizle karşı karşıya geldik. Oda başkanlarımız bu süreçte kesinlikle üyelerimizin arkasında durmamıştır. Biz devletimize, milletimize bağlı esnaf olarak, bugün itibariyle son bir fedakarlığa giriyoruz. Bugün itibariyle ekmek tekrar eski fiyatına dönmüştür. Dediğimiz gibi bu fırınının son fedakarlığıdır" dedi. - EDİRNE